Ish Sodhi ruled out: साउथ अफ्रीका और न्‍यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है, जिसमें पहला मुकाबला जीतकर प्रोटियाज ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। दूसरे मैच से पहले मेजबान कीवी टीम को बड़ा झटका लगा है। लेग स्पिनर ईश सोढ़ी अंगूठा टूटने के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं। सोढ़ी को शनिवार 14 मार्च को बे ओवल में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान गेंदबाजी करते समय यह चोट लगी थी। स्कैन से इस बात की पुष्टि हुई कि सोढ़ी का अंगूठा टूट गया है, जिसके कारण उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा। उन्हें कम से कम चार हफ्ते के आराम की जरूरत होगी।