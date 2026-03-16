2 गेंद पर 12 रन और पाकिस्तान के साथ हो गया खेला! मैच के साथ सीरीज गंवाने के बाद मैच रेफरी से की शिकायत

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, इस रिव्यू के बाद बांग्लादेश जीत की दहलीज पर पहुंच गया। इस गेंद के फेंके जाने से पहले पाकिस्तान को जीतने के लिए 2 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। रिशाद हुसैन ने गेंद को लेग स्टंप की ओर हवा में फेंकी और गेंद शाहीन अफरीदी से दूर लेग साइड की ओर घूम गई। अंपायर धर्मसेना ने इसे वाइड करार दिया। हालांकि, थोड़ी चर्चा के बाद बांग्लादेश ने एलबीडब्‍ल्‍यू के लिए रिव्यू लिया। जबकि यह साफ था कि गेंद अफरीदी के पैरों या शरीर के किसी भी हिस्से के पास भी नहीं थी।