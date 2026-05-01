विराट-शुभमन के बीच दिखी तीखी तकरार, कोहली का गुस्सा देख सहम गए गिल, फिर मैच के बाद हुआ ये! देखें Video

Virat Kohli aggressive celebration on Shubman Gill wicket: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 42वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार, 30 अप्रैल को गुजरात टाइटंस (GT) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला गया, जिसमें क्रिकेट फैंस को वो नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आरसीबी और गुजरात टाइटंस (GT vs RCB) के बीच हुए इस मुकाबले में किंग कोहली और प्रिंस शुभमन गिल के बीच मैदान पर जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली।