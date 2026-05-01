IPL 2026 Points Table: बड़ी हार के बावजूद RCB को नहीं हुआ कोई नुकसान, GT टॉप 4 में जगह बनाने के करीब, देखें अंक तालिका

पंजाब किंग्स (PBKS) टॉप पर है। टीम ने 7 मैचों में 6 जीत हासिल की हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। उनके पास 13 अंक हैं और नेट रन रेट +1.333 के मजबूत आंकड़े पर है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) तीसरे स्थान पर है। हैदराबाद ने 9 मैचों में छह जीते हैं और तीन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 12 अंक और +0.832 के नेट रनरेट के साथ वह तीसरे नंबर पर है। राजस्थान रॉयल्स (RR) भी 9 मैचों में से छह जीते हैं और तीन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 12 अंक और +0.617 के नेट रनरेट के साथ राजस्थान चौथे नंबर पर है।