IPL 2026: हीरो से जीरो हुआ दिल्ली का यह विस्फोटक बल्लेबाज, पहले 2 मैच में बनाए 160 रन, बाद की 5 पारियों में मात्र 49 रन

शुरुआती दो पारियों में 160 रन बनाने वाले रिजवी अब मध्यक्रम के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। टूर्नामेंट अब धीरे-धीरे निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर तालिका में सातवें स्थान पर है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए डीसी को बचे हुए 6 मैचों में कम से कम 5 जीत हासिल करनी होंगी। ऐसे में समीर रिजवी का फॉर्म में लौटना टीम के लिए बेहद अहम हो गया है। अब देखना यह होगा कि शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में रिजवी का बल्ला एक बार फिर चलता है या नहीं।