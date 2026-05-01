बाथरूम में कैमरा लगाकर बना रहे थे महिला डॉक्टरों की अश्लील Video, खेल जगत में मचा हड़कंप, दो श्रीलंकाई क्रिकेटर गिरफ्तार

इस पूरे मामले में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दोनों युवा खिलाड़ियों को कड़ी सजा मिलने की संभावना है। हालांकि, फिलहाल दोनों आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इस घटना ने पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया है। इससे पहले भी श्रीलंकाई क्रिकेटर महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अपने इन अंडर-19 खिलाड़ियों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई करता है।