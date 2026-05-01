IPL 2026: कौन बनेगा इंडिया का नया सुपरस्टार? इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड के लिए ये 25 नाम तय, वैभव-प्रफुल में बड़ी टक्कर!

IPL 2026 Emerging Player List: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन उन युवा प्रतिभाओं के लिए भी एक बड़ा मंच साबित हो रहा है जो भविष्य में भारतीय क्रिकेट का चेहरा बन सकते हैं। इसी कड़ी में बीसीसीआई (BCCI) ने इस साल के इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड के लिए 25 खिलाड़ियों की एक महत्वपूर्ण लिस्ट जारी की है। इस सूची में वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे और समीर रिजवी जैसे उन नामचीन युवाओं के नाम शामिल हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। इस अवॉर्ड को हासिल करने के लिए बीसीसीआई ने कुछ कड़े मापदंड भी तय किए हैं।