IPL 2026 Purple Cap: 17 विकेट के साथ इस दिग्गज के पास गई पर्पल कैप, 2008 से लेकर अबतक खेले हैं सभी IPL सीजन

दूसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा हैं। मलिंगा ने 9 मैचों में 18.93 की औसत से 15 विकेट झटके हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 9.16 की है। मलिंगा इस सीजन बेहतरीन फॉर्म में हैं। तीसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर हैं। आर्चर ने 9 मैचों में 19.50 की औसत से 14 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 8.27 की रही है।