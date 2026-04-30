जयपुर में होने जा रहा IPL 2026 का दूसरा मुकाबला, RR से होगी DC की टक्कर, जानें कैसे बुक करें टिकट

राजस्थान रॉयल्स ने पिछले मुकाबले में उस पंजाब किंग्स को मात दी थी, जिसे कोई नहीं हरा सका था। पंजाब किंग्स के खिलाफ 223 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर राजस्थान रॉयल्स ने ये साबित कर दिया कि उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने से रोकना कितना मुश्किल है। टीम अब तक 9 में से 6 मैच जीत चुकी है और अंक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूद है। अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए उन्हें बचे हुए 5 में से 3 मैच जीतने होंगे। हालांकि 2 मैच जीतकर भी वो अगले दौर में जगह बना सकती है। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की हालत ठीक नहीं है और टीम 8 में से 3 मैच जीतकर 7वें स्थान पर है। उसे प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए बचे हुए 6 में से 5 मैच जीतने होंगे, जो काफी मुश्किल लग रहा है।