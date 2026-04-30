गुजरात टाइटंस को फिर हराएगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु? आईपीएल इतिहास में दूसरी बार बन रहा ऐसा संयोग

अगर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 3 में गुजरात टाइटंस को जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बाजी मारी है। 2022 में जब दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने आई थीं, तब दोनों टीमों ने एक-एक मैच में जीत हासिल की थी। साल 2023 में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था और उसे गुजरात टाइटंस ने जीत लिया था। 2024 में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए, तो दोनों बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत हासिल की थी। 2025 में दोनों टीमें एक बार आमने सामने हुईं और उसे गुजरात ने जीत लिया।