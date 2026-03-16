हम पहला ही उड़ा देंगे… वैभव सूर्यवंशी ने IPL डेब्यू से एक रात पहले राहुल द्रविड़ को दिया था बेबाक जवाब, संजू सैमसन ने खोला राज

वैभव सूर्यवंशी को राजस्‍थान रॉयल्‍स ने 1.1 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया था। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वह IPL में डेब्यू करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उस मैच में उनकी बल्‍लेबाजी देख सभी को उनकी निडरता का अंदाजा हो गया था। उन्होंने भारत के अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर अपने डेब्यू की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया था।