बांग्लादेश के खिलाफ 291 का लक्ष्य चेज नहीं कर पाया पाकिस्तान, मैच के साथ सीरीज भी गंवाया

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज को बांग्लादेश ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है। सीरीज का आखिरी मुकाबला ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेला गया, जहां इससे पहले दोनों मुकाबले भी खेले गए थे। इस मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ और बांग्लादेश ने 11 रन से मैच के साथ सीरीज पर भी कब्जा कर दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 290 रन बनाए। 291 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 279 रन ही बना सकी