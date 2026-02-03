न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बावजूद ईशान बाहर, संजू करेंगे ओपन! चहल ने बताई अपनी फेवरेट 11

इस मुकाबले को लेकर भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी पसंदीदा प्लेइंग इलेवन चुनी है, जिसमें एक हैरान करने वाला फैसला देखने को मिला है। उन्होंने ईशान किशन को अपनी प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया है। ईशान किशन ने हाल ही में खेली गई टी20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी और अपनी वापसी को दमदार बनाया था। उन्होंने सीरीज में 215 रन बनाए थे, जिसमें उनका औसत 50 से ज्यादा का रहा। इसके बावजूद अगर युजवेंद्र चहल जैसे अनुभवी खिलाड़ी ने उन्हें अपनी पसंदीदा प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा है, तो इसकी कोई खास वजह जरूर होगी।