पाकिस्तान सरकार के आगे क्रिकेट टीम लाचार, सलमान आगा के बयान ने वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी

IND vs PAK, T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में खेलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा का पहला रिएक्शन सामने आया है, जो काफी उदासी भरा रहा। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी फैसला सरकार लेगी और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी कहेंगे, वही हमारी टीम फॉलो करेगी। इससे यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सरकार के फैसले के आगे कितनी लाचार है।