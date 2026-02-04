खिताब के लिए दो दोस्त बन गईं प्रतिद्वंद्वी, WPL के फाइनल में स्मृति-जेमिमा आमने सामने, यहां देखें Live

लीग स्टेज की बात करें तो आरसीबी को सिर्फ दो टीमों से हार का सामना करना पड़ा था, जिनमें दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस शामिल हैं। हालांकि, आरसीबी ने इन दोनों टीमों को भी एक-एक बार हराया था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को लीग चरण में मुंबई, गुजरात और आरसीबी से हार मिली थी, जबकि गुजरात के खिलाफ उसे दो मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन एलिमिनेटर में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को हराकर न सिर्फ हार का बदला लिया, बल्कि फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली।