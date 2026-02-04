भारत में खेलने पर धोनी को भी सताती थी ये चिंता, वर्ल्डकप से पहले पूर्व कप्तान ने किया टीम को सावधान

MS Dhoni on Team India: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इससे पहले टीम इंडिया को पहला टी20 वर्ल्ड कप खिताब दिलाने वाले पूर्व कप्तान एमएस धोनी एक इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने टीम इंडिया की तैयारियों को लेकर खुलकर बात की और साथ ही सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को सतर्क रहने की सलाह भी दी।