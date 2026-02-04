RCB vs DC, Final Pitch Report: गेंदबाज बरपाएंगे कहर या जमकर लगेंगे चौके-छक्के? ऐसी होगी WPL 2026 के फ़ाइनल की पिच

गौरतलब है कि दिल्ली की टीम लगातार चौथा फिनला खेल रही है। दिल्ली बतक अक भी टाइटल नहीं जीत पाई है। वहीं आरसीबी ने 2024 में खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में दिल्ली इस मैच को हर हाल में जीत इतिहास बदलना चाहेगी। इस सीजन में पिछली बार जब इन दोनों टीमों की टक्कर हुई थी तब दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने महज़ 15.4 ओवर में 110 रनों का लक्ष्य हासिल करके आरसीबी को 7 विकेट से धूल चटाई थी। इस मैच में दिल्ली के लिए लौरा वोलवार्ड (38 गेदों पर नाबाद 42 रन), मारिजाने कैप (4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट और 15 गेंदों पर नाबाद 19 रन) और नंदीनी शर्मा (4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट) जीत की सबसे बड़ी नायिका रहीं थी।