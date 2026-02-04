रोहित-विराट के नाम है टी20 वर्ल्डकप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ इंग्लैंड का ये बल्लेबाज कर सकता है ध्वस्त

Most Runs in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप का 10वां संस्करण भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा। चलिए जानते हैं टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन किसके नाम है। आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 55 मुकाबलों के बाद एक चैंपियन का फैसला होगा। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी और अब तक इसके 9 संस्करण खेले जा चुके हैं।