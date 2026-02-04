IND vs SA Warm-up match Live Streaming: T20 वर्ल्ड कप में संजू या ईशान कौन बनेगा अभिषेक शर्मा का ओपनिंग पार्टनर? फैसला आज, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

भारत शानदार फॉर्म के साथ वर्ल्ड कप में आ रहा है। उन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज 4-1 के बड़े अंतर से जीती है। हालांकि, वर्ल्ड कप में जाने से पहले भारत के लिए एक चिंता की बात है। ओपनर संजू सैमसन फॉर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों में सिर्फ 46 रन बना पाए हैं। जबकि ईशान किशन ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। तिलक वर्मा की वापसी के बाद इस मेगा इवेंट में क्‍या ईशान किशन को अभिषेक शर्मा का ओपनिंग पार्टनर बनाया जाएगा? इस पर फैसला आज हो सकता है।