Ind vs Afg U19 World Cup Semifinal Live Streaming: वैभव सूर्यवंशी आज करेंगे अफगानियों की कुटाई! जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबला

Ind vs Afg U19 World Cup Semifinal Live Streaming: भारत और अफगानिस्‍तान के बीच आज बुधवार को आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्‍हात्रे जैसे स्‍टार बल्‍लेबाजों के साथ कई हरफनमौला वाली युवा टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय और आत्मविश्वास से लवरेज है। इस मेगा इवेंट के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम है, जिसने पांच बार खिताब जीता है। छठे खिताब से वह अब सिर्फ दो जीत दूर है। आज एक बार फिर सबकी नजर वैभव पर टिकी होंगी। आप इस मुकाबले को कब-कहां लाइव देख सकते हैं, आइये जानें-