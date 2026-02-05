T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ क्यों नहीं खेलेगा पाकिस्तान? पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा खुलासा

पाकिस्तान को अब आईसीसी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था भारत का पक्ष लेती है। भारत-पाकिस्तान मैच को छोड़ने के अपने फैसले से पीसीबी आईसीसी को वहीं चोट पहुंचाने के लिए तैयार है, जहां उसे सबसे ज्‍यादा दर्द होता है। वे आईसीसी से उस पैसे कमाने वाले स्रोत को छीन लेंगे, जो कि भारत बनाम पाकिस्‍तान मैच है। हर मैच की कीमत लगभग 250 मिलियन डॉलर (लगभग 2230 करोड़ रुपये) है और किसी भी रुकावट से आईसीसी, ब्रॉडकास्टर और सदस्य बोर्डों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।