वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शुरुआत, 7 चौके 3 छक्के जड़ते हुए मात्र इतनी गेंद पर ठोकी फिफ्टी

सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए सात चौके और तीन छक्के की मदद से मात्र 24 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। हालांकि वे अपनी इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाये और 33 गेंद पर 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अपनी इस पारी में भारतीय बल्लेबाज ने 9 चौके और चार छक्के लगाए। लक्ष्य का पीछा करने हुए भारत ने तूफानी शुरुआत की है। खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम 11 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 98 रन बना लिए हैं। एरोन गॉर्ज 25 गेंद पर 22 रन बना कर खेल रहे हैं।