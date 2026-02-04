अफगान के सामने विकेट के लिए तरसे भारतीय गेंदबाज, 2 बल्लेबाजों ने ठोका शतक, टूट सकता है फाइनल का सपना

IND U19 vs AFG U19, U19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को 311 रन बनाने होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 310 रन बना दिए। इस दौरान फैसल खान ने 110 रन की शानदार पारी खेली, जबकि उज़ैरुल्लाह नियाज़ी ने 86 गेंदों पर नाबाद 101 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों के शतकों की बदौलत अफगानिस्तान ने दूसरे सेमीफाइनल में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है।