T20 वर्ल्डकप से पहले उथल-पुथल हुई भारतीय खिलाड़ियों की रैंकिंग, हर्षित राणा टॉप 100 से भी बाहर

ICC Ranking, T20 world cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वर्मअप मुक़ाबले शुरू हो चुके हैं और 7 तारीख से ग्रुप स्टेज मुक़ाबले खेले जाएंगे। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी की है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने लंबी छलांग लगाई है। वहीं अभिषेक शर्मा अब भी नंबर 1 बल्लेबाज बन हुए हैं।