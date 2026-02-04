T20 वर्ल्डकप से पहले पाकिस्तानी ओपनर बना नंबर 1, ईशान ने लगाई लंबी छलांग, जानें कहां हैं अभिषेक-सूर्या

Latest T20 Ranking: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में धमाकेदार बल्लेबाजी करने का ईशान किशन को बड़ा इनाम मिला है। ताज़ा जारी आईसीसी टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में ईशान ने 32 स्थान की छलांग लगाई है। उनके अलावा फिन एलन, रयान रिकेल्टन, सलमान आगा, सैम अयूब और क्विंटन डी कॉक को भी बल्लेबाजी रैंकिंग में फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन ने 16 स्थान की छलांग लगाई है, जबकि सूर्यकुमार यादव को एक स्थान का फायदा हुआ है। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज मिस करने वाले तिलक वर्मा को एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है।