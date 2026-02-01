IND vs SA: सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, क्या आज चलेगा संजू सैमसन का बल्ला?

टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने कहा, "मैंने सुना है कि बाद में ओस पड़ सकती है, इसलिए हम अपने बॉलर्स को चैलेंज देना चाहते हैं। आज रात खुद को टेस्ट करना चाहते हैं। ईशान और अभिषेक ओपनिंग करेंगे। जब आप यह खेल खेलते हैं, तो इसके साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारी आती है। प्रेशर हमेशा रहता है। लेकिन साथ ही, इतने सारे लोग आपको सपोर्ट करने आते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। बस वही करना चाहते हैं जो हम पिछले डेढ़ साल से कर रहे हैं। उन अच्छी आदतों को जारी रखना चाहते हैं।"