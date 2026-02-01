T20 वर्ल्डकप के इतिहास में इन 7 देशों के खिलाफ कभी नहीं हारी टीम इंडिया, टूर्नामेंट में दर्ज है जीत का रिकॉर्ड

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में अब तक सभी 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ सभी 5 मैच अपने नाम किए। टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें दोनों ही जीते। इनके अलावा, नामीबिया, नीदरलैंड्स यूएसए और जिम्बाब्वे के खिलाफ 1-1 मैच खेला, जिन्हें अपने नाम किया। वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने अब तक कुल 8 मैच खेले, इनमें सिर्फ 1 ही मुकाबला गंवाया। इस मुल्क के खिलाफ टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 87.50 रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं। इस टीम के खिलाफ जीत प्रतिशत 71.43 रहा है।