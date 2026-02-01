5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप के इतिहास में इन 7 देशों के खिलाफ कभी नहीं हारी टीम इंडिया, टूर्नामेंट में दर्ज है जीत का रिकॉर्ड

Team India in T20 World Cup History: 2 बार के विश्व कप विजेता भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में साल 2007 से अब तक कुल 52 मुकाबले खेले, जिसमें 35 जीते और 15 गंवाए। इनके अलावा, एक मैच टाई के बाद अपने नाम किया, जबकि 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 05, 2026

Team India

टीम इंडिया (फोटो- IANS)

Team India Record in T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। टीम इंडिया टूर्नामेंट के पहले ही दिन अपने अभियान की शुरुआत करेगी। क्या आप जानते हैं कि अब तक 7 ऐसी टीमें हैं, जिनके खिलाफ भारत ने एक भी टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं गंवाया है। आइए, इनके बारे में जानते हैं। 2 बार के विश्व कप विजेता भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में साल 2007 से अब तक कुल 52 मुकाबले खेले, जिसमें 35 जीते और 15 गंवाए। इनके अलावा, एक मैच टाई के बाद अपने नाम किया, जबकि 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है।

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में अब तक सभी 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ सभी 5 मैच अपने नाम किए। टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें दोनों ही जीते। इनके अलावा, नामीबिया, नीदरलैंड्स यूएसए और जिम्बाब्वे के खिलाफ 1-1 मैच खेला, जिन्हें अपने नाम किया। वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने अब तक कुल 8 मैच खेले, इनमें सिर्फ 1 ही मुकाबला गंवाया। इस मुल्क के खिलाफ टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 87.50 रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं। इस टीम के खिलाफ जीत प्रतिशत 71.43 रहा है।

इन 2 देशों ने किया सबसे ज्यादा परेशान

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे कमजोर प्रदर्शन देखें, तो यह न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ रहा। टीम इंडिया ने इन दोनों ही देशों को अब तक टी20 वर्ल्ड कप में कभी मात नहीं दी है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी 3 मैच गंवाए हैं, जबकि श्रीलंका के खिलाफ अब तक 2 मुकाबले खेले, जिसमें एक भी नहीं जीता।

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 70.58 प्रतिशत मुकाबले अपने नाम किए हैं। जीत प्रतिशत के मामले में टीम इंडिया शीर्ष पर है। वहीं, साउथ अफ्रीका ने 66.66 प्रतिशत मुकाबले, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 63.82 प्रतिशत मैच अपने नाम किए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

05 Feb 2026 06:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्डकप के इतिहास में इन 7 देशों के खिलाफ कभी नहीं हारी टीम इंडिया, टूर्नामेंट में दर्ज है जीत का रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

कोलंबो को वेन्यू चुनकर ICC ने की गलती! टी20 वर्ल्डकप से पहले दिखा असर, टॉस के बाद रद्द करना पड़ा मैच

आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (फोटो- IANS)
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ मैच पर पाक कप्तान का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले सलमान अली आगा

Suryakumar Yadav and Salman Ali Agha
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप से पहले एबी डीविलियर्स ने टीम इंडिया को दी चेतावनी, उजागर की सबसे बड़ी चुनौती

Team India
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप से पहले ओमान का दूसरा उलटफेर, श्रीलंका के बाद जिम्बाब्वे को चटाई धूल

Oman vs Zim
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ क्यों मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान? तीन दिन बाद शहबाज़ शरीफ को सूझा जवाब

India vs Pakistan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.