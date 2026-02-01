कोलंबो को वेन्यू चुनकर ICC ने की गलती! टी20 वर्ल्डकप से पहले दिखा असर, टॉस के बाद रद्द करना पड़ा मैच

आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से दो टीमें सुपर हिट में पहुंचेंगी। सुपर हिट में दो ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें छह-छह टीमों को रखा जाएगा। यहां हर टीम आपस में एक-एक मुकाबला खेलेगी और दोनों ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। कोलंबो में पाकिस्तान के सभी ग्रुप और सुपर 8 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत और श्रीलंका के भी कई मुकाबले यहां निर्धारित किए गए हैं।