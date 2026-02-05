T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ मैच पर पाक कप्तान का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले सलमान अली आगा

​आज कोलंबो में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप स्टेज की कई टीमों के कप्तान शामिल हुए। वहीं पूरा माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले 15 फरवरी के मैच पर टिका रहा। पाकिस्तान सरकार के आदेश के बाद पीसीबी (PCB) ने साफ कर दिया है कि वह श्रीलंका में होने के बावजूद भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेंगे। ​जब सलमान से भारत के खिलाफ मैच छोड़ने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में जवाब दिया, "भारत के खिलाफ खेलना या न खेलना हमारे हाथ में नहीं है। हम बोर्ड से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं और हमें अपनी सरकार और बोर्ड के निर्देशों का पालन करना है।" उन्होंने आगे यह बताया, "अगर सेमीफाइनल या फाइनल में भारत से सामना होता है, तब भी टीम सरकार की सलाह पर ही काम करेगी।"