1-2 नहीं, 7 खिलाड़ी टी20 वर्ल्डकप से हुए बाहर, लिस्ट में भारत-ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के भी नाम

वहीं ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड और पैट कमिंस भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड और डेवोन कॉनवे भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। अफगानिस्तान के नवीन-उल-हक भी चोट की वजह से इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगे। वहीं न्यूजीलैंड के एडम मिल्ने भी चोटिल हैं। हालांकि वह अभी टीम के साथ बने हुए हैं, लेकिन उनकी जगह काइल जैमीसन को टूर्नामेंट के लिए बुलाया जा रहा है। अगर समय पर फिट होते हैं तो एडम मिल्ने खेलेंगे, नहीं तो वह भी टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में अब तक टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ है और 7 बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं।