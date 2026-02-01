इटली ने नेपाल को 10 विकेट से रौंदकर रचा इतिहास, जानिए कैसी रही टी20 विश्व कप में बाकी एसोसिएट देशों की पहली जीत

Picture Credit: ANI
टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) में पहली बार उतरी इटली ने गुरुवार को नेपाल के खिलाफ एकतरफा मुकाबले (nepal vs italy) में 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर टी20 विश्व कप में अपना खाता खोल दिया। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए ग्रुप सी के इस मुकाबले में इटली के ओपनर्स जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का ने बिना विकेट गंवाए टीम को जीत दिलाई।
टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरी इटली ने नेपाल को शुरुआत से ही दबाव में रखा। कप्तान रोहित पौडेल (23) और आसिफ शेख (20) ने शुरुआती साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन लेग स्पिनर क्रिशान कालुगामागे ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट लिए और नेपाल की कमर तोड़ दी। दीपेंद्र सिंह ऐरी (17) के आउट होने के बाद नेपाल की पारी बिखर गई। निचले क्रम के बल्लेबाज दबाव नहीं संभाल सके और टीम 19.3 ओवर में 123 रन पर ऑल-आउट हो गई।
जवाब में इटली के ओपनर्स जस्टिन मोस्का (60 नाबाद) और एंथनी मोस्का (62 नाबाद, 32 गेंद) ने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। दोनों ओपनर्स ने पावरप्ले में शानदार क्रिकेट खेला और पहले 4 ओवर में ही 50 रन जड़ दिए। नेपाल के गेंदबाज किसी भी तरह से मैच में अपनी टीम की वापसी नहीं करवा पाए और इटली ने 12.4 ओवर में ही बिना कोई विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया। कालुगामागे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
नीदरलैंड्स
नीदरलैंड्स ने 2009 के लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराकर अपना पहला टी20 विश्व कप मैच जीता था, जब उन्होंने लक्ष्य का सफल पीछा कर 4 विकेट से जीत हासिल की थी।
आयरलैंड
आयरलैंड ने 2009 के टी20 विश्व कप में बांग्लादेश को हराकर अपनी पहली जीत प्राप्त की, जिसमें उन्होंने 6 विकेट से जीत हासिल की थी।
हांगकांग
हांगकांग ने 2014 के टी20 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ 2 विकेट से जीत दर्ज कर अपना पहला मैच जीता था, जो उनके लिए यादगार सफलता थी।
अफगानिस्तान
अफगानिस्तान ने 2014 के टूर्नामेंट में हांगकांग के खिलाफ जीत दर्ज की थी, जो उनके टी20 विश्व कप अभियान की पहली जीत थी और उन्होंने बाद के संस्करणों में शानदार प्रदर्शन जारी रखा।
ओमान
ओमान ने टी20 विश्व कप 2016 में आयरलैंड को हराकर अपनी पहली जीत हासिल की थी। ओमान ने अब तक दो मैच जीते हैं, दूसरी जीत 2021 में पापुआ न्यू गिनी पर दर्ज की।
नामीबिया
नामीबिया ने 2021 के टी20 विश्व कप में ग्रुप चरण में नीदरलैंड और आयरलैंड को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की थी और सुपर 12 में प्रवेश किया।
यूएई – यूएई ने टी20 वर्ल्ड कप में पहली जीत 2022 में दर्ज की थी जब उन्होंने ग्रुप स्टेज मैचों में नामिबिया को 7 रन से हराया था।
यूएसए
यूएसए ने 2024 के टी20 विश्व कप में सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर और दूसरे मैच में कनाडा को हराकर अपना पहला मैच जीता था, जो उनके लिए ऐतिहासिक रहा।
कनाडा
कनाडा ने 2024 के टी20 विश्व कप में आयरलैंड को हराकर अपनी पहली विश्व कप जीत हासिल की थी, जिसमें निकोलस किर्टन और श्रेयस मोव्वा ने प्रमुख योगदान दिया।
स्कॉटलैंड
टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने पहली बार जीत दर्ज की जब उन्होंने 2026 के संस्करण में इटली को 73 रनों से हराया। इस मैच में स्कॉटलैंड ने 207 का विशाल स्कोर बनाया और इटली को 134 पर समेट दिया था।
