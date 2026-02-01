इटली ने नेपाल को 10 विकेट से रौंदकर रचा इतिहास, जानिए कैसी रही टी20 विश्व कप में बाकी एसोसिएट देशों की पहली जीत

टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरी इटली ने नेपाल को शुरुआत से ही दबाव में रखा। कप्तान रोहित पौडेल (23) और आसिफ शेख (20) ने शुरुआती साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन लेग स्पिनर क्रिशान कालुगामागे ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट लिए और नेपाल की कमर तोड़ दी। दीपेंद्र सिंह ऐरी (17) के आउट होने के बाद नेपाल की पारी बिखर गई। निचले क्रम के बल्लेबाज दबाव नहीं संभाल सके और टीम 19.3 ओवर में 123 रन पर ऑल-आउट हो गई।