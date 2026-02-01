12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NAM: नामीबिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन को मिला मौका, देखें प्लेइंग 11

India vs Namibia, ICC T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 का 18वां मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और नामीबिया के बीच खेला जा रहा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। विकेट कीपर बल्लेबाज [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 12, 2026

T20 world cup 2026

भारत और नमेबिया के बीच आज टी20 वर्ल्ड कप का मुक़ाबला खेला जा रहा है (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Namibia, ICC T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 का 18वां मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और नामीबिया के बीच खेला जा रहा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को इस मैच में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जगह मौका मिलो है। अभिषेक पेट में इन्फेक्शन की वजह से नहीं खेल रहे हैं।

नई दिल्ली, 12 फरवरी (आईएएनएस)। नामीबिया ने गुरुवार को अरुण जेटली स्टेडियम में जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 18वें मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। मेहमान टीम 3 बदलावों के साथ इस मैच में उतरी है। दूसरी ओर, जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन की भारतीय टीम में वापसी हुई है।

टॉस जीतने के बाद नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरासमस ने कहा, "हम गेंदबाजी करने जा रहे हैं। यह एक बहुत शानदार फ्लैट क्रिकेटिंग सरफेस है, सरफेस और ओस के नजरिए से यह फैसला सही है। यह अच्छा विकेट लग रहा है। दूसरे हाफ में हम टारगेट चेज करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम में दो बदलाव हैं।"

दूसरी ओर, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे थे। इससे बहुत खुश हैं। जब तक हम टॉस हारकर मैच जीत रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओस एक बड़ा फैक्टर रहने वाली है, लेकिन जब आप टोटल डिफेंड करते हैं, तो इससे आत्मविश्वास मिलता है। अभिषेक शर्मा अभी भी ठीक नहीं है, वह एक-दो मैच मिस करेगा। संजू ने टीम में वापसी की है। मोहम्मद सिराज की जगह जसप्रीत बुमराह इस मैच में खेल रहे हैं।"

भारत ने यूएसए के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच को 29 रन से जीता था, जबकि नामीबिया ने नीदरलैंड के खिलाफ 7 विकेट से शिकस्त झेली थी। टीम इंडिया अपने लगातार दूसरे मुकाबले को जीतकर ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल करना चाहेगी।

ग्रुप-ए में फिलहाल पाकिस्तान (+0.932 नेट रन रेट) शीर्ष पर है, जिसने नीदरलैंड और यूएस के खिलाफ मुकाबलों में जीत दर्ज की। वहीं, भारतीय टीम (+1.450) पहला मैच जीतकर दूसरे पायदान पर मौजूद है। नीदरलैंड (+0.356) ने 2 में से 1 मैच जीता है। यह टीम तीसरे स्थान पर मौजूद है। वहीं, नामीबिया (-1.033) और यूएसए (-1.525) क्रमश: चौथे और पांचवे पायदान पर हैं।

भारत की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

नामीबिया की प्लेइंग इलेवन: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, मालन क्रूगर, बर्नार्ड शोल्ट्ज, बेन शिकोंगो और मैक्स हींगो।

ये भी पढ़ें

T20 World Cup 2026: सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के अलावा इन दो वर्ल्ड चैम्पियन टीमों से भिड़ेगा भारत, बेहद खतरनाक है ग्रुप
क्रिकेट
Josh Hazlewood will not play next 3 T20Is

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Updated on:

12 Feb 2026 06:59 pm

Published on:

12 Feb 2026 06:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NAM: नामीबिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन को मिला मौका, देखें प्लेइंग 11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

इटली की नेपाल पर बड़ी जीत से इंग्लैंड का काम तमाम? टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे अंग्रेज़!

England register biggest ODI win
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: भारत-पाक मैच देखने आएंगे बांग्लादेश क्रिकेट के चीफ, क्या सुलझेंगे BCCI और BCB के रिश्ते?

BCB chief Aminul Islam, IND vs PAK
क्रिकेट

टी20 विश्व कप में इतिहास रचेगा इटली? नेपाल हारा तो होगा सुपर 8 की दौड़ से बाहर

खेल

T20 World Cup 2026: सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के अलावा इन दो वर्ल्ड चैम्पियन टीमों से भिड़ेगा भारत, बेहद खतरनाक है ग्रुप

Josh Hazlewood will not play next 3 T20Is
क्रिकेट

दिन में पिज्जा बनाना और रात में विकेट उड़ाना: जानें टी20 वर्ल्ड कप में इटली के इस पिज्जा मैन की कहानी!

Crishan Kalugamage Italy cricketer is a Pizza maker. Rashid Khan tips to Crishan Kalugamage
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.