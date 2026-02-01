IND vs NAM: नामीबिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन को मिला मौका, देखें प्लेइंग 11

दूसरी ओर, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे थे। इससे बहुत खुश हैं। जब तक हम टॉस हारकर मैच जीत रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओस एक बड़ा फैक्टर रहने वाली है, लेकिन जब आप टोटल डिफेंड करते हैं, तो इससे आत्मविश्वास मिलता है। अभिषेक शर्मा अभी भी ठीक नहीं है, वह एक-दो मैच मिस करेगा। संजू ने टीम में वापसी की है। मोहम्मद सिराज की जगह जसप्रीत बुमराह इस मैच में खेल रहे हैं।"