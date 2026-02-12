T20 World Cup 2026: भारत-पाक मैच देखने आएंगे बांग्लादेश क्रिकेट के चीफ, क्या सुलझेंगे BCCI और BCB के रिश्ते?

पिछले कुछ हफ्तों से दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे पहला, मुस्तफिजुर रहमान का मामला जहां BCCI ने अज्ञात कारणों का हवाला देते हुए मुस्तफिजुर रहमान को उनकी IPL टीम (कोलकाता नाइट राइडर्स) से रिलीज करने का आदेश दिया था।

फिर दूसरा, बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में अपने वर्ल्ड कप मैच खेलने से इनकार कर दिया था। हालांकि, जय शाह की अगुवाई वाली ICC ने सुरक्षा जांच के बाद इसे खारिज कर दिया और अंत में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया।