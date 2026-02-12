वह मेरे बगल में सोता है… जब लाइव शो में फूट-फूटकर रोने लगा पाकिस्तानी खिलाड़ी

पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद जियो न्यूज़ के कॉमेडी टॉक शो 'हस्ना मना है' में फूट-फूटकर रोने लगे, क्योंकि वह लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) ऑक्शन के लिए भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उन्‍होंने अपने बेटे को याद कर शो में कहा कि वह मेरे बगल में सोता है और अब वह बड़ा हो रहा है। वह कहता है कि बाबा, मुझे याद है कि आप खेलते थे, लेकिन क्या मैं आपको ठीक से याद रख पाऊंगा? इतना कहते ही भावुक शहजाद का गला भर आया और वह रोते हुए माफी मांगकर सेट से चले गए।