T20 World Cup 2026: सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के अलावा इन दो वर्ल्ड चैम्पियन टीमों से भिड़ेगा भारत, बेहद खतरनाक है ग्रुप

T20 World Cup 2026, Super 8 Qualification: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुक़ाबले खेले जा रहे हैं। एक महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 55 मैच खेले जाएंगे। इनमें ग्रुप स्टेज के 40 मैच, सुपर-8 के 12 मैच, दो सेमीफाइनल और एक फाइनल शामिल हैं। सुपर 8 की ज़्यादातर टीमें लगभग फ़ाइनल हो चुकी हैं। हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सुपर-8 की आठ टीमों की सीडिंग पहले से ही तय कर रखी है और उन्हें दो ग्रुप (X और Y) में बांट दिया है।