12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

दिन में पिज्जा बनाना और रात में विकेट उड़ाना: जानें टी20 वर्ल्ड कप में इटली के इस पिज्जा मैन की कहानी!

मिलिए इटली के क्रिशन कालुगामेज से, जो रेस्टोरेंट में पिज्जा बनाने के साथ-साथ टी20 वर्ल्ड कप में विकेट भी चटका रहे हैं। एक पिज्जा मेकर के वर्ल्ड कप स्टार बनने की अनोखी दास्तां...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 12, 2026

Crishan Kalugamage Italy cricketer is a Pizza maker. Rashid Khan tips to Crishan Kalugamage

Crishan Kalugamage: From tossing pizzas in Italy to taking World Cup wickets with skills learned from Rashid Khan. (photo - instagram @crish16)

Crishan Kalugamag, Pizza Man: क्रिकेट के मैदान पर कई संघर्षों की कहानियां सुनी हैं, लेकिन इटली के क्रिशन कालुगामेज की कहानी सबसे अलग है। जब क्रिशन मैदान पर अपनी लेग-स्पिन से बल्लेबाजों को नहीं फंसा रहे होते, तब वह इटली के लुक्का (Lucca) शहर की एक पिज्जारिया में पिज्जा बना रहे होते हैं।

श्रीलंका से इटली तक का सफर

क्रिशन का जन्म श्रीलंका के नेगोम्बो में हुआ था। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का जुनून था। जब वह 16 साल के थे, तब 2007 में उनके माता-पिता ने काम के सिलसिले में इटली में शिफ्ट कर लिया। क्रिशन का दिल टूट गया क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनका क्रिकेटर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इटली में क्रिकेट का कोई खास नाम-निशान नहीं था, इसलिए उन्होंने शुरुआत में एथलेटिक्स और टेनिस-बॉल क्रिकेट का सहारा लिया।

तेज से लेग-स्पिन गेंदबाजी की

क्रिशन ने अपने करियर की शुरुआत एक तेज गेंदबाज के रूप में की थी। साथ ही वह श्रीलंका के घरेलू क्रिकेट में भी खेले थे। लेकिन लगातार चोटों की वजह से 2021 में उन्होंने वापस लेग-स्पिन की तरफ रुख किया। यह फैसला उनके लिए वरदान साबित हुआ।

हसरंगा-राशिद से सीखी गेंदबाजी

वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वह श्रीलंका गए और वहां नेट बॉलर के रूप में दिग्गज वानिंदु हसरंगा से टिप्स लिए। उन्होंने दुबई में राशिद खान से भी गूगली फेंकना सीखा। आयरलैंड के खिलाफ इटली की पहली टी20 जीत में क्रिशन ने 3 विकेट लेकर अपनी काबिलियत साबित की थी।

रेस्टोरेंट और क्रिकेट दोनों संभालते है

क्रिशन के लिए क्रिकेट खेलना आसान नहीं रहा। टूर्नामेंट के लिए छुट्टी न मिलने के कारण उन्हें कई नौकरियां छोड़नी पड़ीं। सोमवार से शनिवार वो La Vita पिज्जेरिया में काम करते हैं। रविवार की सुबह जल्दी रोम के लिए निकलते हैं ताकि ट्रेनिंग कर सकें और रात को देर से वापस लौटते हैं।

फुटबॉलर की तरह जश्न

इटली में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय है, और क्रिशन खुद इंटर मिलान के बहुत बड़े फैन हैं। दिलचस्प बात यह है कि इटली के महान फुटबॉलर पिरलो (Andrea Pirlo) और विएरी (Christian Vieri) ने भी इटली की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं दी हैं। क्रिशन का कहना है कि जब वह विकेट लेते हैं, तो वह अपने पसंदीदा फुटबॉलर लौतारो मार्टिनेज की तरह जश्न मनाना चाहते हैं। 34 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेलना क्रिशन के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। वह चाहते हैं कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनें ताकि भविष्य के खिलाड़ियों को उनकी तरह संघर्ष न करना पड़े।

ये भी पढ़ें

T20 World Cup 2026: ‘मुझे गेंद नहीं दिख रही’, इस वजह से अंपायर से भिड़े मोहम्मद नबी, ICC ने ठोका जुर्माना
क्रिकेट
Mohammad nabi ICC

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

12 Feb 2026 04:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / दिन में पिज्जा बनाना और रात में विकेट उड़ाना: जानें टी20 वर्ल्ड कप में इटली के इस पिज्जा मैन की कहानी!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

इटली की नेपाल पर बड़ी जीत से इंग्लैंड का काम तमाम? टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे अंग्रेज़!

England register biggest ODI win
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: भारत-पाक मैच देखने आएंगे बांग्लादेश क्रिकेट के चीफ, क्या सुलझेंगे BCCI और BCB के रिश्ते?

BCB chief Aminul Islam, IND vs PAK
क्रिकेट

टी20 विश्व कप में इतिहास रचेगा इटली? नेपाल हारा तो होगा सुपर 8 की दौड़ से बाहर

खेल

T20 World Cup 2026: सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के अलावा इन दो वर्ल्ड चैम्पियन टीमों से भिड़ेगा भारत, बेहद खतरनाक है ग्रुप

Josh Hazlewood will not play next 3 T20Is
क्रिकेट

श्रीलंका की T20 विश्व कप इतिहास में 7वीं सबसे बड़ी जीत, शानका-रत्नायके की तूफानी पारियों ने ओमान को रौंदा

खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.