दिन में पिज्जा बनाना और रात में विकेट उड़ाना: जानें टी20 वर्ल्ड कप में इटली के इस पिज्जा मैन की कहानी!

इटली में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय है, और क्रिशन खुद इंटर मिलान के बहुत बड़े फैन हैं। दिलचस्प बात यह है कि इटली के महान फुटबॉलर पिरलो (Andrea Pirlo) और विएरी (Christian Vieri) ने भी इटली की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं दी हैं। क्रिशन का कहना है कि जब वह विकेट लेते हैं, तो वह अपने पसंदीदा फुटबॉलर लौतारो मार्टिनेज की तरह जश्न मनाना चाहते हैं। 34 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेलना क्रिशन के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। वह चाहते हैं कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनें ताकि भविष्य के खिलाड़ियों को उनकी तरह संघर्ष न करना पड़े।