IPL 2026: क्या चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही होंगे बेंगलुरु के मैच? RCB के होम ग्राउंड को लेकर आया बड़ा अपडेट

यह फैसला एक बड़े हादसे के बाद आया है। दरअसल, 4 जून को जब RCB अपनी पहली IPL जीत का जश्न मना रही थी, तब स्टेडियम में भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई थी। इस दुखद हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सरकार ने सुरक्षा कारणों से दर्शकों के साथ मैच कराने पर रोक लगा दी थी, जो अब सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होने के बाद हटा ली गई है।