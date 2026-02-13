13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026: क्या चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही होंगे बेंगलुरु के मैच? RCB के होम ग्राउंड को लेकर आया बड़ा अपडेट

IPL 2026 की सबसे बड़ी खबर! भगदड़ के हादसे के बाद क्या चिन्नास्वामी में मैच होंगे? सरकार ने जस्टिस डी'कुन्हा रिपोर्ट के आधार पर RCB को दी बड़ी राहत। जानिए किन शर्तों पर बेंगलुरु में होगा IPL का ओपनिंग मैच और फाइनल...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 13, 2026

IPL 2026 RCB Home Ground, M Chinnaswamy Stadium Clearance, RCB IPL Victory Stampede,

Matches were banned at M. Chinnaswamy Stadium after a stampede during the RCB victory parade led to 11 deaths. (photo - espncricinfo)

IPL 2026, RCB Home Ground: आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के होम ग्राउंड को लेकर चल रही सारी अफवाहें खत्म हो गई हैं। डिफेंडिंग चैंपियन RCB अब अपने घर यानी एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही मैच खेलेगी। सरकार ने जस्टिस जॉन माइकल डी'कुन्हा रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के साथ ही स्टेडियम को हरी झंडी दे दी है।

अब बढ़ेगी सख्ती: सरकार

सरकार ने साफ कर दिया है कि अब से टिकटिंग, भीड़ कंट्रोल और स्टेडियम में एंट्री को लेकर नियमों का बहुत सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ रहे हैं।' अगले कुछ दिनों में सरकार अनुमति से जुड़ी बाकी शर्तें भी साफ कर देगी। इस बात की आधिकारिक पुष्टि खुद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को X (ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए की।

RCB के लिए है ये खास

यह ग्राउंड RCB के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि यहां ओपनिंग मैच खेला जाएगा। नियम के मुताबिक, जो टीम पिछले साल की चैंपियन होती है, वही IPL का पहला मैच (Inaugural Match) होस्ट करती है। यानी IPL 2026 की शुरुआत बेंगलुरु से ही होगी।

फाइनल की दावेदारी

चैंपियन होने के नाते RCB के पास क्वालीफायर-2 और फाइनल मैच भी अपने घर में कराने का हक है। आखिरी बार जब 2016 में बेंगलुरु में फाइनल हुआ था (तब यह नियम नहीं था), जिसमें RCB को हैदराबाद से हार मिली थी। अब चैंपियन के तौर पर वहां वापसी करना बहुत बड़ा मौका है।

क्यों लगा था बैन

यह फैसला एक बड़े हादसे के बाद आया है। दरअसल, 4 जून को जब RCB अपनी पहली IPL जीत का जश्न मना रही थी, तब स्टेडियम में भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई थी। इस दुखद हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सरकार ने सुरक्षा कारणों से दर्शकों के साथ मैच कराने पर रोक लगा दी थी, जो अब सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होने के बाद हटा ली गई है।

ये भी पढ़ें

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबर, SMS स्टेडियम में होगा IPL 2026 का क्रिकेट मैच? राजस्थान सरकार ने BCCI को लिखा पत्र
जयपुर
sms-stadium

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

13 Feb 2026 11:52 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: क्या चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही होंगे बेंगलुरु के मैच? RCB के होम ग्राउंड को लेकर आया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026 से बाहर हुए ये दो महान खिलाड़ी, चोट के चलते इस टीम का कप्तान अपने देश वापस लौटा

T20 World Cup 2026, Super 8 Qualification Scenario
क्रिकेट

T20 World Cup Super-8 Scenario: आगे की राह तय करने में अहम होंगे आज के तीन मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हासिल करनी होगी जीत

Tanveer Sangha replaces Adam Zampa
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: ‘पाकिस्तान को हल्के में मत लेना’, पढ़ें रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को चेतावनी देते हुए ऐसा क्यों कहा

Rohit Sharma warns team India against Pakistan, Rohit Sharma, Pakistan team
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के खिलाफ 130 के औसत से रन बनाता है यह भारतीय बल्लेबाज, क्या इस बार भी दिखेगा जलवा?

Saqlain Mushtaq on IND vs PAK
क्रिकेट

फॉर्म और आत्मविश्वास की कमी के चलते फुटवर्क की उलझन में फंसे संजू सैमसन, समझें कहां हो रही उनसे गलती

Sanju Samson
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.