क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबर, SMS स्टेडियम में होगा IPL 2026 का क्रिकेट मैच? राजस्थान सरकार ने BCCI को लिखा पत्र

उन्होंने बीसीसीआइ टीम को जयपुर आने का आमंत्रण भी दिया है। पिछले वर्ष भी सरकार, बीसीसीआइ और राजस्थान रॉयल्स ने मिलकर गुलाबीनगर में आइपीएल के मुकाबलों का आयोजन किया था। मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा कि एसएमएस स्टेडियम में सेफ्टी, सिक्युरिटी और स्ट्रक्चरल संबंधी कोई इश्यू नहीं है। हमने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर और पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों से एसएमएस स्टेडियम की पूरी जांच कराई है और उनके अनुसार एसएमएस सुरक्षित है। कुछ कमियां हैं जिन्हें आयोजन से पहले ही सुधार लिया जाएगा।