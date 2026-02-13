T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के खिलाफ 130 के औसत से रन बनाता है यह भारतीय बल्लेबाज, क्या इस बार भी दिखेगा जलवा?

इस मैच में ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी पहली बार टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेंगे, जिससे टक्कर और भी रोमांचक लग रही है। लेकिन टीम इंडिया में एक ऐसा बल्लेबाज है, जिसका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद शानदार है। बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, और ये तीनों एशिया कप 2025 में ही खेले गए थे। इन पारियों में तिलक दो बार नॉटआउट रहे और 130 के शानदार औसत से कुल 130 रन बना चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 69* रहा, जो एशिया कप के फाइनल में आया था, जिसमें उन्होंने भारत को दबाव भरी स्थिति से निकालकर नौवीं बार एशिया कप का खिताब दिलाया।