जिसने छुड़ाए पाकिस्तान के पसीने, उसे USA ने बुरी तरह धोया, हरमीत सिंह के सामने डच टीम ने टेके घुटने

NED vs USA Highlights: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के 21वें मुकाबले में यूएसए ने नीदरलैंड्स को हरा दिया है। यह वही नीदरलैंड्स की टीम है, जिसने पाकिस्तान को जीत के लिए पसीने छुड़ा दिए थे। इस मुकाबले में यूएसए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम 103 रन पर ही ढेर हो गई और इसके साथ ही उनके सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें भी खत्म हो गईं। हालांकि जीत के बावजूद यूएसए को कोई खास फायदा नहीं हुआ है, लेकिन इस जीत के साथ वह ग्रुप में तीसरे स्थान पर रह सकती है।