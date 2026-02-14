14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जिस गेंदबाज के भरोसे भारत को हराने का सपना देख रहा पाकिस्तान, उसका प्रदर्शन भी देख लें आप

उस्मान तारीक ने पाकिस्तान के लिए अब तक सिर्फ 4 टी20 मुकाबले खेले हैं। उन्होंने पिछले साल ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू किया था।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 14, 2026

भारत बनाम पाकिस्तान

उस्मान तारीक और बाबर आजम (फोटो-IANS)

IND vs PAK T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की टीमें कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने होने के लिए तैयार हैं। इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, उसका सुपर 8 का टिकट लगभग कंफर्म हो जाएगा। ऐसे में दोनों टीमें हर हाल में जीत हासिल करना चाहेंगी।

पाकिस्तान का 'ट्रंप कार्ड'

इस मैच से पहले पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर उस्मान तारीक की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। पहले उनके एक्शन और उसके बाद उनके प्रदर्शन को लेकर भारतीय मीडिया में भी उनकी काफी चर्चा हो रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम उन्हें अपना ट्रंप कार्ड मान रही है। उनके दम पर पाकिस्तान की टीम भारत को वर्ल्ड कप में हराने का सपना देख रही है।

अब तक के प्रदर्शन पर नजर

लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई उस्मान तारीक उस स्तर के गेंदबाज हैं, जो अकेले भारतीय टीम पर भारी पड़ सकते हैं। पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करने वाले इस गेंदबाज ने अब तक सिर्फ चार टी20 मुकाबले ही खेले हैं, जिसमें उनके नाम कुल 11 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो विकेट लिए थे, जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ चार और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो विकेट हासिल किए थे।

वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला उन्होंने यूएसए के खिलाफ खेला, जहां उन्होंने 27 रन देकर तीन विकेट चटकाए। हालांकि उनकी असली परीक्षा और अग्निपरीक्षा भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में होगी। इस मैच में न सिर्फ भारत-पाकिस्तान के नतीजे पर नजर होगी, बल्कि उस्मान तारीक के एक्शन और प्रदर्शन पर भी पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान चाहता है मैच से पहले फिट हो जाएं अभिषेक शर्मा, जानें क्यों सलमान कर रहे उनके ठीक होने की दुआ
क्रिकेट
Pakistan Cricket Team

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

14 Feb 2026 04:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जिस गेंदबाज के भरोसे भारत को हराने का सपना देख रहा पाकिस्तान, उसका प्रदर्शन भी देख लें आप

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

IND vs PAK: रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, तो किसे मिलेगा फायदा? समझें सुपर 8 का समीकरण

IND vs PAK
क्रिकेट

‘अल्लाह करे कल बारिश हो जाए!’ इस पूर्व पाक क्रिकेटर ने इंडिया-पाक मैच से पहले मांगी दुआ, टीम इंडिया के शाही ठाठ देख दंग रह गया पाकिस्तान

क्रिकेट

T20 World Cup Super-8 Scenario: 'Secret Diary' लीक? जिम्बाब्वे से हार के बाद ड्रेसिंग रूम में 'गृहयुद्ध', सुपर-8 में भारत से भिड़ने पर फंसा पेच!

Australia Cricket Team Internal Conflict
क्रिकेट

कोलंबो में रनों का अंबार, आयरलैंड का बड़ा कारनामा, खड़ा किया T20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर

क्रिकेट

पाकिस्तान चाहता है मैच से पहले फिट हो जाएं अभिषेक शर्मा, जानें क्यों सलमान कर रहे उनके ठीक होने की दुआ

Pakistan Cricket Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.