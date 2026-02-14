जिस गेंदबाज के भरोसे भारत को हराने का सपना देख रहा पाकिस्तान, उसका प्रदर्शन भी देख लें आप

लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई उस्मान तारीक उस स्तर के गेंदबाज हैं, जो अकेले भारतीय टीम पर भारी पड़ सकते हैं। पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करने वाले इस गेंदबाज ने अब तक सिर्फ चार टी20 मुकाबले ही खेले हैं, जिसमें उनके नाम कुल 11 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो विकेट लिए थे, जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ चार और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो विकेट हासिल किए थे।