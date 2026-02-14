कोलंबो में रनों का अंबार, आयरलैंड का बड़ा कारनामा, खड़ा किया T20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर

ICC T20 World Cup 2026: आयरलैंड ने शनिवार को कोलंबो के सिंहलेज स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए ग्रुप-बी के मुकाबले (ireland vs oman) में ओमान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय T20 में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए 96 रनों से एकतरफा जीत हासिल की। कप्तान लॉर्कन टकर (Lorcan Tucker) की नाबाद 94 रनों की पारी के दम पर आयरलैंड ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 235 रन बनाए और फिर ओमान को महज 139 रनों पर ऑल-आउट कर दिया। यह स्कोर टी20 वर्ल्ड कप के इस सीजन का भी अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।