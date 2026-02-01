जिम्बाब्वे-USA की जीत ने पूरी तरह बदल दिया अंक तालिका, जानें कौन निकला आगे और कौन छूटा पीछे

ग्रुप ए में जहां भारत पहले स्थान पर है, वहीं पाकिस्तान की टीम दूसरे, यूएसए तीसरे, नीदरलैंड्स चौथे और नामीबिया पांचवें स्थान पर है। ग्रुप बी में श्रीलंका पहले, जिंबॉब्वे दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, आयरलैंड चौथे और ओमान पांचवें स्थान पर है। ग्रुप सी में वेस्टइंडीज टॉप पर है, जबकि स्कॉटलैंड दूसरे, इटली तीसरे, इंग्लैंड चौथे और नेपाल की टीम पांचवें स्थान पर है। वहीं ग्रुप डी में न्यूजीलैंड टॉप पर है, साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है, यूएई तीसरे, अफगानिस्तान चौथे और कनाडा की टीम पांचवें स्थान पर है।