T20 World Cup 2026 से बाहर हुए ये दो महान खिलाड़ी, चोट के चलते इस टीम का कप्तान अपने देश वापस लौटा

दूसरी ओर आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग भी चोट के कारण टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं। उनके दाहिने घुटने के लिगामेंट में चोट आई है। 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 67 रन की हार वाले ग्रुप मैच के दौरान कैच लेते समय उनके घुटने में पहली बार चोट लगी। बाद में उसी मैच में तेज़ सिंगल लेते वक्त चोट और बढ़ गई।