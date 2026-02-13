‘अगर उसने भारत के खिलाफ ऐसा किया तो मैं रिटायरमेंट से वापस आ जाऊंगा’, आमिर ने बाबर आज़म को दिया ओपन चैलेंज

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज अहमद शहजाद, जो लंबे समय से टीम से बाहर हैं और जिन्हें PSL ऑक्शन में भी किसी ने नहीं खरीदा, इस लाइव शो पर फूट-फूटकर रोने लगे। शहजाद ने अपने बेटे का जिक्र करते हुए कहा, 'वो मेरे बगल में सोता है और अब बड़ा हो रहा है। वो मुझसे पूछता है कि बाबा, आप खेलते थे मुझे याद है, पर क्या मैं आपको दोबारा (मैदान पर) देख पाऊंगा?' इतना कहते ही शहजाद का गला भर आया और वो रोते हुए सेट छोड़कर चले गए।