एक भाई बना था क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष, दूसरा बनने जा रहा प्रभानमंत्री

Arafat Rahman Bangladesh: बांग्लादेश के राजनीति से संबंध रखने वाले परिवार में जन्मे अराफात रहमान को 'कोको' के नाम से भी जाना जाता है। उनके भाई तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि अराफात ने राजनीति से दूर रहकर क्रिकेट को अपना जीवन समर्पित किया। 12 अगस्त 1969 को जन्मे अराफात ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई की। इसी दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग स्टाफ के साथ उनके संबंध बने, जो बाद में बांग्लादेश क्रिकेट के लिए अहम साबित हुए।