7 दिन में ही इन 7 टीमों की टूट गईं उम्मीदें! टी20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की रेस से बाहर होना लगभग तय

ग्रुप ए से जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर 8 में जगह बना सकती हैं, वहीं ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया, जिंबॉब्वे और श्रीलंका दावेदारों में शामिल हैं। ग्रुप सी से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के अगले दौर में पहुंचने की संभावना है, जबकि ग्रुप डी की स्थिति अब लगभग साफ हो चुकी है और वहां से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें अगले दौर में जाती हुई नजर आ रही हैं।