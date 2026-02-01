7 दिन में ही इन 7 टीमों की टूट गईं उम्मीदें! टी20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की रेस से बाहर होना लगभग तय

टी20 वर्ल्डकप 2026 (फोटो- IANS)
T20 World Cup 2026 Super 8 Scenario: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने रोमांचक स्टेज में पहुंच चुका है, जहां सभी टीमें सुपर 8 में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। हालांकि इस दौरान सात दिनों के भीतर ही सात टीमों की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं।
आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के साथ श्रीलंका, जिंबॉब्वे, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतने में सफल रही हैं और सुपर 8 में पहुंचने की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। वहीं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक-एक मुकाबला हारकर अपने ग्रुप में टॉप-2 में जगह बनाने में फिलहाल असफल रही हैं, हालांकि अभी भी उनके दो-दो मैच बचे हुए हैं।
दूसरी ओर अफगानिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को जीत के लिए पसीने छुड़ा दिए, लेकिन आखिरकार उसे हार का सामना करना पड़ा। इन सात दिनों के खेल पर नजर डालें तो अफगानिस्तान के साथ कनाडा, नेपाल, आयरलैंड, ओमान, यूएसए और नामीबिया जैसी टीमें एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई हैं। ऐसे में इन सातों टीमों का टूर्नामेंट से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है।
ग्रुप ए से जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर 8 में जगह बना सकती हैं, वहीं ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया, जिंबॉब्वे और श्रीलंका दावेदारों में शामिल हैं। ग्रुप सी से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के अगले दौर में पहुंचने की संभावना है, जबकि ग्रुप डी की स्थिति अब लगभग साफ हो चुकी है और वहां से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें अगले दौर में जाती हुई नजर आ रही हैं।
