13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

7 दिन में ही इन 7 टीमों की टूट गईं उम्मीदें! टी20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की रेस से बाहर होना लगभग तय

इन सात दिनों के खेल पर नजर डालें तो अफगानिस्तान के साथ कनाडा, नेपाल, आयरलैंड, ओमान, यूएसए और नामीबिया जैसी टीमें एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई हैं। ऐसे में इन सातों टीमों का टूर्नामेंट से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 13, 2026

टी20 वर्ल्डकप 2026

टी20 वर्ल्डकप 2026 (फोटो- IANS)

T20 World Cup 2026 Super 8 Scenario: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने रोमांचक स्टेज में पहुंच चुका है, जहां सभी टीमें सुपर 8 में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। हालांकि इस दौरान सात दिनों के भीतर ही सात टीमों की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं।

इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया को दांवा कमजोर

आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के साथ श्रीलंका, जिंबॉब्वे, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतने में सफल रही हैं और सुपर 8 में पहुंचने की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। वहीं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक-एक मुकाबला हारकर अपने ग्रुप में टॉप-2 में जगह बनाने में फिलहाल असफल रही हैं, हालांकि अभी भी उनके दो-दो मैच बचे हुए हैं।

दूसरी ओर अफगानिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को जीत के लिए पसीने छुड़ा दिए, लेकिन आखिरकार उसे हार का सामना करना पड़ा। इन सात दिनों के खेल पर नजर डालें तो अफगानिस्तान के साथ कनाडा, नेपाल, आयरलैंड, ओमान, यूएसए और नामीबिया जैसी टीमें एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई हैं। ऐसे में इन सातों टीमों का टूर्नामेंट से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है।

सुपर 8 की दावेदार

ग्रुप ए से जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर 8 में जगह बना सकती हैं, वहीं ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया, जिंबॉब्वे और श्रीलंका दावेदारों में शामिल हैं। ग्रुप सी से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के अगले दौर में पहुंचने की संभावना है, जबकि ग्रुप डी की स्थिति अब लगभग साफ हो चुकी है और वहां से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें अगले दौर में जाती हुई नजर आ रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

13 Feb 2026 09:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 7 दिन में ही इन 7 टीमों की टूट गईं उम्मीदें! टी20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की रेस से बाहर होना लगभग तय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

20वीं पारी में 7वां अर्धशतक, USA के युवा बल्लेबाज ने टी20 इतिहास में रचा नया कीर्तिमान

T20 world cup 2026
क्रिकेट

ACL cricket tournament: अंबिकापुर चैंपियंस लीग डे-नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कल, 10 टीमों के बीच होगी भिड़ंत

ACL cricket tournament
अंबिकापुर

एक भाई बना था क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष, दूसरा बनने जा रहा प्रधानमंत्री

क्रिकेट

IPL 2026 से पहले राजस्थान ने नए कप्तान का किया ऐलान, जायसवाल नहीं इस ऑलराउंडर को दी जिम्मेदारी

Rajasthan Royals New Captain
क्रिकेट

2007 वर्ल्डकप खेलने वाला इकलौता खिलाड़ी, 2026 में भी खेलने का मिला मौका, जानें क्रिकेटर की कहानी

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.