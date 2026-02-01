IPL 2026 से पहले राजस्थान ने नए कप्तान का किया ऐलान, जायसवाल नहीं इस ऑलराउंडर को दी जिम्मेदारी

Rajasthan Royals New Captain: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले यह तो कंफर्म था कि राजस्थान रॉयल्स नया कप्तान चुनेगी, लेकिन यह कंफर्म नहीं था कि संजू सैमसन के बाद यह जिम्मेदारी कौन संभालेगा। हालांकि आज राजस्थान रॉयल्स ने आधिकारिक घोषणा करते हुए अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक घोषणा से पहले यशस्वी जायसवाल और रियान पराग का नाम कप्तानी की रेस में आगे चल रहा था, जिसमें पराग की जीत हुई है और वह आगामी सीजन में राजस्थान रॉयल्स को लीड करते हुए नजर आएंगे।