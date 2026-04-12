‘सिर्फ 50 सेकंड की मीटिंग हुई’, टीम को पहली जीत दिलाने के बाद संजू सैमसन ने खोला CSK में आने का राज

उन्‍होंने आगे कहा कि एक नई फ्रैंचाइजी में इस तरह से टूर्नामेंट की शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यह कोई अलग फ्रैंचाइजी है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने दूसरे घर आया हूं। यहां के लोग बहुत प्यारे और अच्छे हैं। हर कोई बहुत शांत और सुकून में रहता है। लगातार तीन मैच हारने के बाद भी, आज हमारी सिर्फ 50 सेकंड की मीटिंग हुई। इससे पता चलता है कि यह फ्रैंचाइजी कितनी शांत और तनाव-मुक्त है। यह बात मेरी अपनी सोच और स्वभाव से पूरी तरह मेल खाती है। इसलिए, मैं यहां आकर बहुत खुश हूं।