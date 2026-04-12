CSK vs DC मैच में हुआ खूब बवाल, स्टब्स ने फेंका हेलमेट, अंपायर से भिड़े दिल्ली के खिलाड़ी, जानें क्या है पूरा मामला

Tristan Stubbs denied glove change request: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में शनिवार रात चेन्‍नई के एम चिदंबरम स्‍टेडियम में सीएसके और डीसी के बीच सीजन का 18वां मुकाबला खेला गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन के शतक और जेमी ओवरटन की (18/4) शानदार गेंदबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराते हुए आईपीएल 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की। लेकिन, इस जीत से ज्‍यादा ये मैच अंपायर के उस फैसले को लेकर सुर्खियों में है, जब उन्‍होंने ट्रिस्टन स्टब्स को गीले ग्‍लव्‍स बदलने की इजाजत नहीं दी और शायद वह इसी वजह से आउट हो गए।